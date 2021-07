Chi è Colin Bennett, uno dei primi ‘turisti’ che andranno nello Spazio a bordo di Virgin Galactic

Ingegnere capo delle operazioni presso Virgin Galactic, Colin Bennett valuterà l’equipaggiamento della cabina, le procedure e l’esperienza sia durante la fase di spinta che nell’ambiente senza peso.

Originario del Regno Unito, di lui si parla molto in questi giorni nei luoghi in cui è cresciuto, Clevedon in particolare, a una trentina di chilometri da Bristol. Colin, che ha lasciato la Clevedon School nel 2003, è l’ingegnere capo della Virgin Galactic, e l’orgoglio di chi lo ha visto crescere è tanto. Sarà raggiunto nello spazio dai suoi colleghi Beth Moses, capo istruttore astronauta di Virgin Galactic, Sirisha Bandla, vicepresidente degli affari governativi e delle operazioni di ricerca di Virgin Galactic, e il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson.