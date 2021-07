Chi è Richard Branson, uno dei primi ‘turisti’ che andranno nello Spazio a bordo di Virgin Galactic

Sir Richard Charles Nicholas Branson, classe 1950, è la prima persona che dovevamo aspettarci di vedere a bordi di Virgin Galactic, ovvero il primo volo turistico che partirà domani, 11 luglio, alla volta dello Spazio. Perché il suo è un posto d’onore? Semplice: Branson è un imprenditore britannico, fondatore proprio del Virgin Group, che comprende oltre 400 società. Secondo la rivista Forbes al 2020 il suo patrimonio ammontava a circa 4,3 miliardi di dollari.

Branson è da sempre impegnato in maniera attiva nel social: nel 2004 Virgin Group, tramite la Virgin Foundation, ha lanciato un progetto dedicato alla beneficenza, sotto il nome di “Virgin Unite“, mentre nel 2009 ha aderito al progetto per la realizzazione del film “Soldiers of Peace“, che coinvolge 14 Paesi nel mondo nella realizzazione di una pace globale. La scienza, inoltre, è sempre stata la sua passione: esattamente dieci anni fa ha lanciato il progetto “Virgin Oceanic”. L’obiettivo del suo “Deepflight Challenger” era quello di esplorare cinque delle fosse oceaniche più profonde, partendo dalla Fossa delle Marianne.

E dopo la beneficienza, dopo la scienza, anche la televisione, dato che Branson è apparso più volte in diverse serie televisive. Nel 1995 è stato guest star in un episodio di Baywatch (I fuggiaschi, ventunesimo episodio della quinta stagione). Nel 1999 impersonava un venditore di souvenir nella ventitreesima puntata di Friends (The One with Ross’s Wedding: Part 1). Tra il 2004 e il 2005 ha alzato il tiro producendo e interpretando per la Fox la serie in 12 episodi Richard Branson, il miliardario ribelle, reality a premi con il quale vincitore si porta a casa un milione di euro da investire in attività manageriali. Per l’edizione italiana è doppiato da Massimo Lodolo.

Nel 2017 ha fatto poi una comparsa nel documentario televisivo The Story of Diana per il ventennale della morte di Diana Spencer. E in questa lista non possono mancare “I Simpson”. Nella seria animata è stato creato un personaggio ad hoc che lo ritrae, nell’episodio 15 della Stagione 26 intitolato “Guida per una principessa“. Nella puntata in questione Branson è il vicino di casa del Sig. Burn.

I membri dell’equipaggio: