Chi è Michael Masucci, uno dei primi ‘turisti’ che andranno nello Spazio a bordo di Virgin Galactic

Michael Masucci, pilota di Virgin Galactic, ha un curriculum da astronauta di tutto rispetto, assunto da Virgin in qualità di pilota proprio per dare il via ai voli spaziali commerciali per portare i turisti spaziali a nuove vette sopra la Terra.

Il tenente colonnello dell’aeronautica americana in pensione Michael “Sooch” Masucci ha lavorato nel Mojave, in California, per condurre addestramento e test di volo con la SpaceShipTwo suborbitale e la sua nave madre, WhiteKnightTwo. Masucci è un collaudatore esperto e pilota da combattimento che ha registrato più di 9.000 ore di volo in 70 diversi tipi di aerei e alianti.

I membri dell’equipaggio: