Il maltempo si sposta verso sud, neve a bassa quota in Puglia e Basilicata: intensa nevicata a Melfi – FOTO e VIDEO

La forte ondata di maltempo invernale che ha colpito il Centro si sta estendendo anche al Sud in queste ore, portando un brusco calo delle temperature e neve fino a bassa quota anche in Basilicata e Puglia, dove la Dama Bianca è scesa più in basso del previsto.

Nevica su buona parte della Murgia settentrionale con addirittura imbiancate al di sopra dei 500 metri circa. Nevica a Monteleone, paese più alto della Puglia a circa 850 metri sul livello del mare; fiocchi bianchi anche a Rocchetta Sant’Antonio e Candela che si trovano rispettivamente a 650 e 500 metri di altezza. Imbiancata anche Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) a circa 450 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Temperature in picchiata anche in pianura dove il termometro segna +4/5°C.

Al largo del Salento adriatico, è stata avvistata anche una tromba marina, in particolare a Roca.

Nevica anche in Basilicata, su gran parte del Potentino centro-settentrionale con fiocchi arrivati fino a 400 metri. Neve anche a Potenza e Melfi, dove è in atto un’intensa nevicata. La neve caduta nel pomeriggio ha ricoperto interamente lo stadio Viviani a Potenza, rendendo impossibile la disputa della gara di serie C, girone C, contro la Paganese. Dopo la verifica dell’arbitro, constatata l’impraticabilità del campo di gioco, la gara è stata ufficialmente rinviata a data da stabilire. Sulle strade, a causa degli accumuli di neve, la circolazione è soggetta a disagi e rallentamenti ma non ci sono particolari problemi.

Anche in Molise nevica ovunque al di sopra dei 400 metri ormai da diverse ore. A Campobasso, è scattato il piano neve e sono in azione oltre 50 mezzi spartineve e spargisale. La Sea, la società che gestisce il servizio, fa sapere che al momento non risultano criticità particolari, ad eccezione di qualche automobilista rimasto in panne nella neve e soccorso dalle pattuglie di polizia stradale. L’amministrazione comunale ricorda a tutti i cittadini che su tutti i veicoli transitanti sulle strade comunali è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve. L’allerta meteo conferma la possibilità di nuove nevicate nella notte e fino alle prime ore pomeridiane di domani.

