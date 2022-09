Il maltempo avanza verso sud: primi nubifragi in Toscana e Lazio

MeteoWeb

Entra nel vivo la nuova fase di maltempo estremo che sta per abbattersi sull’Italia a cominciare dalle regioni del Centro-Nord. In mattinata, intensi nubifragi si sono abbattuti sulla Liguria, creando allagamenti a Genova con gli accumuli pluviometrici che a Genova – Begato hanno raggiunto i 126mm. Ora il maltempo sta interessando anche le regioni del Centro. In particolare, abbiamo nubifragi in atto in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Le temperature sono tardo autunnali su tutto il Centro-Nord, come dimostrano i +12°C a Varese, +13°C a Torino, +14°C a Bergamo, Como, Sondrio, Bolzano, +15°C a Milano, Pavia, +16°C a Firenze, Pisa, Prato, Arezzo, Treviso, Reggio Emilia, Piacenza, Crema, Cremona, Lodi, Trento, +17°C a Verona, Padova, Vicenza, Udine, Pordenone, Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Brescia.

In Toscana, sono caduti finora 60mm a Santa Fiora, 56mm a Castell’Azzara, 53mm a Roccastrada, 32mm a Scansano, nel Grossetano; 42mm ad Arezzo, 41mm a Ponte alla Chiassa, 38mm a Bagnoro, entrambe frazioni di Arezzo, 33mm a Pratarutoli, 31mm a Badia Tedalda, 25mm a San Giovanni Valdarno e Loro Ciuffenna, tutte località dell’Aretino. Segnaliamo anche 31mm a Castelnuovo di Val di Cecina e 25mm a Riparbella, nel Pisano. 25mm anche a Reggello, in provincia di Firenze.

Nel Viterbese, segnaliamo già 42mm a Pianetto, 38mm a Valentano, 37mm a Proceno, 29mm a San Lorenzo Nuovo.

Questo è solo l’inizio dei violenti nubifragi che continueranno ad insistere sulla Toscana nella sera-notte di oggi, dove sono attesi fino a 100mm di pioggia. Dalla notte, i fenomeni si estenderanno anche al Lazio, che sarà sferzato da nubifragi violenti e persistenti per tutta la giornata di domani, domenica 25 settembre. Rischio di avere 150mm di pioggia anche su Roma, con conseguenze molto pesanti per la Capitale nel giorno delle elezioni. Forti nubifragi colpiranno anche il vicino Abruzzo e l’Umbria. Al confine tra Lazio e Abruzzo sono attesi nell’arco di 24 ore oltre 400mm di pioggia, con pesantissime conseguenze alluvionali soprattutto nel Frusinate.

Allerta massima anche sulle coste tirreniche tra Toscana, Lazio e Campania, dove sono previste furiose mareggiate e la possibilità di forti tornado.

I dettagli delle nostre previsioni fino a lunedì 26 settembre:

Anche Estofex ha lanciato la sua allerta, avvisando sul maltempo estremo delle prossime ore:

