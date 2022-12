Europa nella morsa del gelo: temperature polari, Italia è divisa a metà

MeteoWeb

Risveglio polare questa mattina in Europa, dove le temperature hanno raggiunto valori minimi davvero gelidi all’alba su gran parte del Continente e in modo particolare nel Regno Unito, in Francia ma anche nell’area Scandinava, Baltica e nel Centro Europa. Nelle principali città, da segnalare -15°C a Oslo, -13°C a Briançon, -12°C a Innsbruck, -11°C a Stoccolma, -10°C a Berna e Glasgow, -9°C a Helsinki, Brema e Hannover, -8°C a Tallin, Malmo ed Edimburgo, -7°C a Zurigo e Bergerac, -6°C a Riga, Manchester, Belfast, Monaco di Baviera, Francoforte, San Pietroburgo, Avignone e Auxerre, -5°C a Copenaghen, Liverpool, Vilnius, Praga, Blackpool, Grenoble, Charleroi, Eindhoven, Salisburgo e Locarno, -4°C a Varsavia, Amsterdam, Dublino, Bruxelles, Leeds, Nantes, Lione, Montpellier, Dresda, Lipsia e Gent, -3°C a Londra, Parigi, Bordeaux, Rotterdam, Bratislava e Lussemburgo, -2°C a Berlino, Vienna, Budapest, Birmingham e Tolosa.

Oltre al freddo, la neve sta cadendo copiosa in molte località provocando danni e disagi: è bufera a San Pietroburgo dopo i blizzard della notte a Londra e la nevicata di ieri sera a Zagabria, come possiamo osservare negli appositi articoli:

Anche il Nord Italia è colpito dall’ondata di gelo, tanto che stamani le temperature minime sono piombate sui valori più bassi della stagione raggiungendo -8°C a Borgo Valsugana e Bressanone, -7°C ad Aosta, -6°C a Domodossola, -5°C a Varese, Belluno, Feltre e Sondrio, -4°C a Como, Rovereto, Arco e Riva del Garda -3°C a Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Ala, Peschiera del Garda, Ivrea, Asti e Alessandria, -2°C a Torino, Brescia, Bergamo, Mantova, Biella, Verbania e Treviso, -1°C a Parma, Modena, Ferrara, Rovigo, Monza, Novara, Vercelli e Pordenone, 0°C a Milano, Padova, Cremona, Pavia, Desenzano e Udine.

Temperature polari nei fondovalle alpini e nelle principali località turistiche delle Alpi, con -24°C a Livigno, -19°C a Dobbiaco, -18°C a Santa Caterina Valfurva, -17°C a San Martino in Badia, -16°C a Brunico e San Vigilio di Marebbe, -15°C a Brunico, Selva di Val Gardena e Canazei, -14°C a Madesimo, Moena e San Martino di Castrozza, -13°C a Vipiteno, Alleghe e Falcade, -12°C a Cortina d’Ampezzo, -11°C a Ponte di Legno e Cavalese, -10°C a Bormio, Aprica, Pinzolo e Andalo.

Sempre sulle Alpi spicca il dato della Capanna Margherita, sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, dove la temperatura ha raggiunto -30,8°C. Non è un valore eccezionale in termini assoluti, in quanto il record mensile è di -35,2°C e risale al 18 dicembre 2010, ma è comunque la temperatura più bassa di tutto il 2022 (quindi compresi gennaio, febbraio e marzo scorsi) ed è anche la temperatura più bassa di dicembre da sei anni (dal 2017).

Un po’ di freddo anche al Centro Italia e in Liguria, ma comunque ai margini dell’ondata di gelo europea con -1°C a L’Aquila, Arezzo e Gubbio, 0°C a Perugia e Siena, +1°C a Firenze e Jesi, +2°C a La Spezia e Viterbo, +3°C a Roma, Pisa e Pescara, +4°C a Genova, Savona, Frosinone e Ancona. Situazione completamente diversa al Sud dove continua a fare molto caldo rispetto al periodo: nella notte la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i +14°C a Messina e Reggio Calabria, +13°C a Palermo, Siracusa e Agrigento, +12°C a Napoli, Catania e Trapani, +11°C a Lecce e Cosenza, +10°C a Bari e Cagliari. Nelle prossime ore al Sud continuerà il maltempo mentre al Centro/Nord avremo nevicate fino a bassa quota per la risalita di perturbazioni caldo-umide dal Mediterraneo occidentale. Ma ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: