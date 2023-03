Colpo di coda dell’inverno, maltempo e neve anche domani al Centro-Sud: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno ha riportato maltempo, freddo e neve sull’Italia, ma anche fenomeni più intensi, come violente grandinate nel Lazio e in Puglia e una tromba marina sul litorale romano. Gli effetti di questa perturbazione continueranno ad interessare il Centro-Sud anche nella giornata di domani, martedì 28 marzo. Sono previste piogge, temporali e forti venti sulle regioni centro-meridionali, ma anche neve fino ai 600-800 metri al Centro.

La conferma del maltempo di domani arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Diramata, però, l’allerta meteo gialla per 3 regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Molise e Calabria. Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per martedì 28 e mercoledì 29 marzo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 marzo 2023

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, e versante tirrenico centro-orientale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati, in particolare su Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.

Nevicate:

– in ulteriore calo fino ai 600-800 m sui settori appenninici di Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati ed attenuazione dei fenomeni già dalla mattinata;

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale ulteriore diminuzione su tutte le regioni, specie nei valori minimi.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con raffiche di burrasca forte su Puglia ed aree ioniche; localmente forti settentrionali sulle regioni del Centro, in attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali, agitati l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 marzo 2023

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate:

– sulle zone alpine di confine con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia in attenuazione.

Mari: molto mosso lo Ionio.

