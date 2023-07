Maltempo, temporali anche in Friuli Venezia Giulia: pioggia e raffiche di vento di oltre 100km/h | FOTO

MeteoWeb

Anche il Nord-Est è stato interessato dalla violenta sfuriata temporalesca che tra la notte e questa mattina ha colpito il Nord Italia, provocando nubifragi, grandine anche grossa e forti raffiche di vento. I danni sono tanti e diffusi nelle località colpite dal maltempo. Numerose richieste di soccorso per alberi caduti o pericolanti, e grondaie, tende e pali pericolanti sono arrivate fin dalle prime ore del mattino ai Vigili del Fuoco anche in Friuli Venezia Giulia. Sono 26 gli interventi realizzati dai pompieri tra le 4.30 e le 8.00 di questa mattina. Si registrano 47mm a Piancavallo, 36mm a Barcis, 31mm ad Andreis, 27mm a Caneva, 25mm a Forni di Sopra, 23mm a Sacile. Le raffiche di vento hanno superato i 100km/h nella zona orientale e settentrionale della regione.

Il maggiore numero di interventi – precisa una nota della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia – è stato compiuto dal comando dei Vigili del Fuoco di Udine, con 13 interventi; 9 sono stati quelli conclusi dal comando di Trieste, 3 quelli per il comando di Gorizia e 1 per il comando di Pordenone. Dopo circa 4 ore di lavoro, la situazione è in netto miglioramento e questa mattina gli interventi riconducibili al maltempo ancora da eseguire erano 5 in tutto il territorio regionale.

