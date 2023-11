Veneto, neve nel Bellunese: imbiancata anche Feltre | FOTO

MeteoWeb

Nevica nel Bellunese e da questa mattina è in azione il Piano neve di Veneto Strade. Cinque centimetri sotto i 1500 metri e circa 10cm nelle zone al di sopra dei 2000 metri. La situazione è sotto controllo e non ci sono state situazioni di criticità particolare. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto, che arrivano dal Cansiglio e dal Pian delle Femene. La neve ha imbiancato anche Feltre, località a 325 metri s.l.m..

Transito delle auto senza problemi su tutti i 924 chilometri di strade gestiti dalla società Veneto Strade. “Abbiamo garantito la circolazione stradale su tutte le regionali e provinciali gestite e soprattutto l’apertura dei Passi alpini – spiega il dg di Veneto Strade, Giuseppe Franco – il Piano neve ha funzionato grazie anche alla professionalità del personale che, come di consueto, ha lavorato senza soste. In alcuni casi ha nevicato anche a 800 metri. Ovviamente invitiamo a guidare con prudenza”. I numeri della giornata sono: 140 mezzi in azione, tra spargisale e lame e oltre 80 operatori su strada impiegati dalla società.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: