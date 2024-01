Previsioni Meteo, Anticiclone super caldo la prossima settimana: sarà già primavera!

MeteoWeb

Mentre l’Italia vive un’intensa irruzione di freddo che segue due giorni di caldo record e che si intensificherà nel weekend, in un contesto in cui l’Europa intera è nella morsa del gelo, le prospettive meteo per la prossima settimana sono davvero impressionanti. I modelli, infatti, confermando un trend già consolidato da giorni nella tendenza a medio termine: un poderoso Anticiclone garantirà un lungo periodo mite e soleggiato su tutta l’Europa sud/occidentale, e in modo particolare nel Mediterraneo occidentale tra la Spagna e l’Italia.

Ciò che più impressiona dai modelli, oltre l’alta pressione, è l’entità del caldo anomalo che interesserà per un periodo molto prolungato la Spagna, il Portogallo, la Francia meridionale e l’Italia, in modo particolare nelle Regioni centro/settentrionali e occidentali. A metà della prossima settimana, tra mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, le temperature supereranno stabilmente i +25°C in Sardegna, Piemonte e Liguria, con picchi di oltre +20°C in tutto il resto del Paese.

Quest’anomalia di caldo eccezionale, che di fatto proietterà l’Italia in una sorta di primavera anticipata, potrebbe prolungarsi anche nel weekend successivo (sabato 27 e domenica 28 gennaio), anche se è ancora prematuro sbilanciarsi per quella data. Di certo c’è l’eccezionalità dell’anomalia, che seguirà quella dei giorni scorsi già considerevole.

Contemporaneamente, nel Mediterraneo orientale farà freddo: senza eccessi, ma tra Grecia, Turchia, Libia ed Egitto avremo temperature di oltre 10°C inferiori rispetto all’Italia. Lì sarà un clima nella norma. In Italia sarà una follia di caldo estremo fuori stagione.

