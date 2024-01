USA, la scommessa dell’energia eolica offshore di Biden sta crollando

MeteoWeb

“Qualche anno fa le compagnie elettriche statunitensi hanno fatto a gara per partecipare al boom dell’eolico offshore. Adesso alcune si affrettano a uscire”. È quanto si legge in un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, che riporta una lunga analisi delle prove e delle tribolazioni legate all’energia eolica offshore, fortemente sovvenzionata dal Governo di Joe Biden. “Diverse società elettriche statunitensi hanno avviato progetti offshore anni fa, competendo al fianco di aziende energetiche più grandi, tra cui il colosso petrolifero britannico BP e la norvegese Equinor. Biden e i governatori democratici del Nord-Est hanno sostenuto con forza questi megaprogetti, che promettevano di sfruttare i potenti venti al largo della costa orientale per aiutare a decarbonizzare l’economia” statunitense, si legge sul Wall Street Journal.

“Secondo Intelatus Global Partners, gli sviluppatori dietro progetti per un totale di 8,5 gigawatt di elettricità – più di un quarto dell’obiettivo del Presidente Biden per il 2030 – hanno annullato o si prevede che annulleranno i contratti energetici approvati dallo stato per proporre accordi con nuovi termini. Due progetti sono stati completamente annullati”, si legge ancora nell’articolo del Wall Street Journal dal titolo “La scommessa multimiliardaria sull’energia pulita è andata storta”. “Cartelli “in vendita” sono appesi in quattro progetti volti a elettrizzare centinaia di migliaia di case a New York, Connecticut, Rhode Island e Virginia”, riporta ancora il Wall Street Journal.

In questo articolo, gli autori descrivono in dettaglio molte delle principali sfide che gli sviluppatori eolici al largo della costa nord-orientale degli USA hanno dovuto affrontare nell’esecuzione dei loro piani, anche se evitano di menzionare gli impatti sull’ambiente, come le centinaia di balene morte che si riversano a riva nelle zone adiacenti e gli impatti estremamente dannosi che i progetti hanno sul settore della pesca commerciale. L’industria dell’eolico offshore sta crollando nell’Atlantico e l’articolo attribuisce la maggior parte dei problemi alla tempistica, attribuendo le difficoltà finanziarie degli sviluppatori all’inflazione e ai problemi nella catena di approvvigionamento derivanti dalla risposta mondiale alla pandemia di Covid.

Ma un particolare passaggio dell’articolo del Wall Street Journal merita attenzione, perché racconta una parte della storia che spesso viene ignorata quando si parla di “energia pulita ed economica”. Ovvero che gli sviluppatori che hanno negoziato accordi con stati e servizi pubblici che consentono loro di trasferire tutti gli aumenti dei costi ai contribuenti, riescono a mantenere i loro progetti sulla buona strada verso il completamento.

“Gli analisti affermano che i progetti hanno sofferto più degli altri a causa del cattivo tempismo degli accordi di acquisto di energia elettrica appena prima che colpissero l’inflazione e il caos nella catena di approvvigionamento. Tali contratti, approvati dalle autorità di regolamentazione, esponevano gli sviluppatori al rischio di superamento dei costi. Questo non è il caso della Virginia”, si legge nell’articolo, secondo cui un enorme parco eolico di Dominion Energy “ha rispettato i tempi e il budget”. “I dirigenti attribuiscono in parte i progressi a un modello che consente di recuperare i costi dai contribuenti, il che ha dato all’azienda la flessibilità necessaria per effettuare investimenti prima che le catene di approvvigionamento statunitensi vacillassero”.

Questo, nonostante l’energia eolica – e in genere quelle green – sia spacciata per “economica”, in realtà mentre gli sviluppatori continuano a colpire i contribuenti con tutti i superamenti dei costi, i politici e i dirigenti dei servizi pubblici desiderosi di segnalare le loro virtù sulla riduzione delle emissioni possono prendersi la loro torta eolica offshore.

La comunità finanziaria, inoltre, si sente a disagio riguardo al modello. “Anche così, la Bank of America ha recentemente dichiarato ai clienti di essere cauta nei confronti di Dominion e di altre società di servizi pubblici con ambizioni offshore. Dominion ha dichiarato a novembre che sta cercando un investitore nello sviluppo da quasi 10 miliardi di dollari come parte di una più ampia revisione strategica della sua attività”, riporta il Wall Street Journal.

In conclusione, rimane una sola domanda: se l’eolico offshore è la forma di generazione più costosa sulla rete (e lo è), una delle forme di generazione meno affidabili conosciute dall’umanità (e lo è), ha una storia molto chiara di fallimenti miserabili nel fornire energia quando è più necessario (e ce l’ha), e ha un dimostrato terribile impatto negativo sull’ambiente e sui mammiferi marini (un dato di fatto), allora perché il Governo USA sta costringendo i clienti a pagare bollette vertiginose per sovvenzionare questi progetti?