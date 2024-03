Meteo Taranto, le previsioni per domani lunedì 25 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Taranto per Lunedì 25 Marzo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avrà una copertura nuvolosa con temperature che si aggireranno intorno ai +14,8°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con una diminuzione della nuvolosità e temperature in aumento fino a raggiungere i +18°C. Durante la sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, con temperature intorno ai +12°C.

Nella prima parte della notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Successivamente, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma le temperature rimarranno stabili.

Le previsioni indicano una copertura nuvolosa che varierà durante la giornata, con una probabilità di piogge molto bassa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 38,3km/h durante la notte. L’umidità si manterrà intorno al 70% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1009hPa.

In base alla situazione attuale, sembra che le condizioni meteo a Taranto per i prossimi giorni rimarranno stabili, con cieli variabili e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Marzo a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° prob. 11 % 18.1 NNO max 38.3 Maestrale 68 % 1005 hPa 4 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° prob. 7 % 17.2 NNO max 30.9 Maestrale 79 % 1006 hPa 7 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 19.6 NO max 25.3 Maestrale 70 % 1008 hPa 10 poche nuvole +16.9° perc. +15.9° Assenti 16.8 NO max 21.1 Maestrale 46 % 1009 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +16.8° Assenti 6.5 NO max 13.4 Maestrale 39 % 1009 hPa 16 poche nuvole +16.4° perc. +15.4° Assenti 8.7 ENE max 10.7 Grecale 52 % 1009 hPa 19 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 12.9 ENE max 15.9 Grecale 68 % 1010 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 12 ESE max 18.2 Scirocco 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 18:11

