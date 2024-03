Meteo Taranto, le previsioni per domani sabato 23 marzo

MeteoWeb

Sabato 23 Marzo a Taranto si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,5°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di 13,2km/h.

Al mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una temperatura che oscillerà tra i +12,5°C e i +16,2°C. Il vento sarà prevalentemente da sud – sud ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +16,5°C con venti che potranno raggiungere i 15,2km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con una temperatura che si manterrà intorno ai +13,8°C. Il vento soffierà da sud con una velocità di 19,4km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Taranto indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sempre più sereno e temperature in lieve aumento. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni meteo aggiornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° prob. 12 % 10.7 NNO max 22 Maestrale 79 % 1017 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° prob. 3 % 6 NNO max 6.2 Maestrale 77 % 1016 hPa 7 nubi sparse +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.7 OSO max 2.3 Libeccio 65 % 1017 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 11.8 SSO max 10.2 Libeccio 58 % 1017 hPa 13 poche nuvole +16.5° perc. +15.6° Assenti 15.2 S max 15 Ostro 56 % 1015 hPa 16 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 19.5 SSE max 23.3 Scirocco 68 % 1014 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.1° Assenti 16.2 SSE max 29.4 Scirocco 83 % 1014 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 17.1 S max 26.9 Ostro 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 18:08

