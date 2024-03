Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani giovedì 14 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Marzo a Napoli indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera ci si aspetta un cielo coperto con una percentuale di nuvole che aumenterà gradualmente fino al 100%. Le temperature oscilleranno tra i +11,6°C e i +15,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, il vento soffierà principalmente da Est – Nord Est con una velocità intorno ai 4,2km/h, mentre nel pomeriggio e sera la direzione cambierà verso Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 13,8km/h. Le raffiche di vento saranno assenti e l’intensità complessiva sarà di una brezza leggera.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 63% al mattino, per poi aumentare fino al 73% nelle ore serali. Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1020hPa.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di essere preparati a un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e sera. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Napoli per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 4.2 NNE max 4.1 Grecale 67 % 1019 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +10.6° Assenti 2.4 N max 2.8 Tramontana 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.6° perc. +11.4° Assenti 2.9 E max 3.6 Levante 58 % 1020 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +14° Assenti 5.6 SO max 5.5 Libeccio 56 % 1021 hPa 13 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 11.4 SO max 10.5 Libeccio 56 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 9.8 O max 11.3 Ponente 61 % 1020 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.2° Assenti 7.8 ONO max 9.3 Maestrale 68 % 1021 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.5° Assenti 5.1 ONO max 6 Maestrale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 18:11

