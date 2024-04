Oggi maestoso spettacolo celeste, ecco come e dove vedere l’eclissi solare totale dall’Italia

MeteoWeb

Oggi, 8 aprile, un’eclissi solare totale sarà visibile dal Nord del Messico, parti di 15 Stati USA e nel Sud/Est del Canada. Sarà una delle eclissi più osservate di sempre, con decine di milioni di persone che vivono all’interno del percorso di totalità, largo 185 km. Sfortunatamente l’Italia non rientra tra le località interessate direttamente dall’eclissi solare totale, ma è possibile seguire l’evento grazie ai numerosi webcast resi disponibili da diverse località.

Cosa accadrà oggi

L’eclissi totale sarà visibile solo lungo il percorso di totalità largo 185 km e lungo 16mila km. Il percorso inizia a Sinaloa, Messico, attraversa 15 Stati USA, poi attraversa le province canadesi di Ontario, Québec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island e Newfoundland prima di lasciare il continente.

Gli Stati USA dove sarà visibile la totalità sono: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine (Tennessee e Michigan saranno solo sfiorati). Più ci si avvicina al centro del percorso di totalità e più ci si trova a Sud/Ovest, più a lungo sarà visibile la totalità, con una durata massima di 4 minuti e 27 secondi a Torreón, Messico.

Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole. Dal nostro punto di vista, la Luna sembra bloccare l’intero volto del Sole, proiettando la sua vasta ombra sul nostro pianeta. Sebbene la Luna si trovi tra la Terra e il Sole ogni mese durante la fase di novilunio, è necessaria una precisa combinazione di fattori affinché ciò dia vita ad un’eclissi solare.

Come e dove vedere l’eclissi solare totale oggi dall’Italia

Nonostante l’Italia sia esclusa dal percorso dell’eclissi solare totale, è comunque possibile seguire l’evento oggi grazie ai webcast di diversi enti e osservatori. Ecco i più interessanti.

Il webcast della NASA

L’eclissi solare totale del 2024 si potrà seguire anche grazie alla NASA. Il webcast sarà attivo dalle 19 alle 22 ora italiana. Durante la trasmissione, la NASA si collegherà con esperti e fornirà viste dell’eclissi da diversi siti lungo il percorso.

La diretta dell’INAF

Per l’occasione, EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell’INAF, trasmetterà una diretta. Grazie alla rete di telescopi dei partner del sito TimeAndDate, propone una puntata speciale della serie “Il Cielo in Salotto”. Per tutti gli appassionati, verranno trasmesse in streaming le immagini in diretta dall’America, seguendo l’eclissi a partire dalle 19 ora italiana fino a conclusione del fenomeno. A partire dalle 20 ora italiana è anche prevista una diretta con diversi ospiti per commentare le eccezionali immagini dai cieli del Texas, e a seguire del Nord/Est americano, oltre a rispondere come di consueto alle domande. Tanti gli ospiti d’eccezione, esperti di osservazione del Sole e fisica solare, tra cui le ricercatrici Ilaria Ermolli e Mariarita Murabito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e il professor Francesco Berrilli dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il webcast di Timeanddate

Il sito web di skywatching timeanddate.com coprirà l’eclissi solare totale dall’inizio alla fine con un webcast in diretta con immagini in tempo reale e informazioni di base.

Il webcast dell’UMaine dalla stratosfera

Il webcast dell’Università del Maine dalla stratosfera porta l’osservazione dell’eclissi a un livello completamente nuovo. L’UMaine è tra le 75 istituzioni che compongono 53 team in tutto il paese che partecipano al Nationwide Eclipse Ballooning Project guidato dall’Università statale del Montana (MSU). Il progetto mira ad ampliare la partecipazione di studenti STEM provenienti da varie istituzioni di istruzione superiore raccogliendo dati preziosi dal volo scientifico in pallone.

Webcast dell’osservatorio McDonald

L’osservatorio McDonald, una struttura di ricerca astronomica parte dell’Università del Texas, trasmetterà in diretta l’eclissi solare totale. “Unisciti a noi mentre parliamo delle eclissi, di cosa le causa, come osservarle in sicurezza e guarda il picco dell’eclissi da tre luoghi in Texas: l’osservatorio McDonald, il lago Buchanan e Irving,” è l’invito dell’osservatorio.

