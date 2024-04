L’eclissi solare incanta il Nord America: cala il buio in pieno giorno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il buio è sceso in pieno giorno sul Nord America mentre un’eclissi solare totale ha iniziato la sua corsa attraverso il continente, lasciando con il naso all’insù milioni di persone. La magia dell’eclissi sta incantando il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, mentre la Luna passa davanti al Sole. Iniziata in forma parziale sulla costa del Messico vicino alla città di Mazatlan, l’eclissi solare ha poi raggiunto la fase della totalità alle 20:17 (ora italiana), in cui l’ombra della Luna ricopre totalmente il disco del Sole, facendo calare l’oscurità in 13 Stati USA e nel Canada orientale. È la prima eclissi in questo secolo ad attraversare i tre Paesi, dopo quella del 2017 che oscurò prevalentemente gli Stati Uniti.

Straordinarie le immagini che giungono dal Nord America: uno spettacolo davvero emozionante e suggestivo.

Lo spettacolo dell'eclissi: la Luna oscura totalmente il Sole in Messico

