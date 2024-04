“Un esperimento controllato”: il piano della NASA per inseguire l’eclissi e allungare la totalità

MeteoWeb

L’ombra della Luna passerà sopra una vasta porzione del Nord America durante l’eclissi solare totale dell’8 aprile, e la NASA userà jet per “inseguirla“. Due jet WB-57 dell’Agenzia seguiranno l’eclissi mentre segue il percorso di totalità attraverso gli Stati Uniti, puntando strumenti speciali sulla corona esterna del Sole.

Studiando l’atmosfera esterna del Sole e la sua ionosfera carica elettricamente, 3 team di scienziati della NASA sperano di comprendere meglio la struttura e la temperatura della corona, come il Sole influisce sulla ionosfera del nostro pianeta e individuare eventuali asteroidi vaganti di solito nascosti dal bagliore del Sole.

“L’eclissi funge sostanzialmente come un esperimento controllato,” ha spiegato Bharat Kunduri, ricercatore principale della misurazione dell’ionosfera e professore assistente di ricerca presso la Virginia Tech a Blacksburg, Virginia.

Salendo fino a 15mila metri d’altezza, i WB-57 possono librarsi al di sopra della copertura nuvolosa e delle particelle atmosferiche per catturare immagini nitide in luce visibile e infrarossa. I jet sincronizzeranno i loro decolli e i voli precisamente con il passaggio dell’eclissi, raggiungendo velocità di 740 km/h per allungare il tempo di totalità osservato del 25%, portandolo a circa 6 minuti e 22 secondi. Per rendere l’idea, la totalità più lunga visibile al suolo sarà di 4 minuti e 27 secondi a Torreón, in Messico.

Mentre seguono il percorso orientale dell’eclissi, spettrometri montati sugli aeroplani misureranno la temperatura e gli elementi trovati all’interno della corona e delle sue eruzioni, chiamate espulsioni di di massa coronale (CME). Nel frattempo, le telecamere misureranno la luce della corona media e inferiore in lunghezze d’onda medio-infrarosse, scattando foto a risoluzioni così elevate da poter rivelare un anello di polvere vicino al Sole ritenuto sede di asteroidi.

“Estendendo la durata della totalità, aumenteremo la durata dei dati che possiamo acquisire,” ha spiegato Shadia Habbal, ricercatrice presso l’Istituto di Astronomia dell’Università delle Hawaii e principale ricercatrice di uno degli esperimenti.

Infine, un 3° esperimento studierà l’effetto dell’ombra della Luna sulla ionosfera della Terra. “Ci offre l’opportunità di capire come i cambiamenti nella radiazione solare possano influenzare la ionosfera, che a sua volta può influenzare alcune tecnologie come radar e GPS di cui ci affidiamo nella vita quotidiana,” ha detto Kunduri.

