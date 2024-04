Tra Luce e Tenebre, lo spettacolo celeste dell’Eclissi Solare: ecco cosa accadrà domani

MeteoWeb

Lunedì 8 aprile un’eclissi solare totale getterà nell’oscurità parte del Messico, di 15 Stati USA e del Canada mentre l’enorme ombra della Luna attraversa il continente. Nel percorso verso Nord/Est, l’eclissi solare totale dell’8 aprile sarà visibile per decine di milioni di persone lungo il percorso di totalità (il percorso dell’ombra lunare dove la fase totale dell’eclissi sarà visibile) mentre un’eclissi parziale sarà visibile in quasi tutti gli Stati Uniti.

Ecco tutto ciò che c’è sapere sulle eclissi solari e sullo spettacolare evento celeste dell’8 aprile.

Che cos’è un’eclissi solare totale?

Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole. Dal nostro punto di vista, la Luna sembra bloccare l’intero volto del Sole, proiettando la sua vasta ombra sul nostro pianeta. Sebbene la Luna si trovi tra la Terra e il Sole ogni mese durante la fase di novilunio, è necessaria una precisa combinazione di fattori affinché ciò dia vita ad un’eclissi solare.

Dove è visibile l’eclissi solare totale dell’8 aprile

L’eclissi totale sarà visibile solo lungo il percorso di totalità largo 185 km e lungo 16mila km. Il percorso inizia a Sinaloa, Messico, attraversa 15 Stati USA, poi attraversa le province canadesi di Ontario, Québec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island e Newfoundland prima di lasciare il continente.

Gli Stati USA dove sarà visibile la totalità sono: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine (Tennessee e Michigan saranno solo sfiorati).

Più ci si avvicina al centro del percorso di totalità e più ci si trova a Sud/Ovest, più a lungo sarà visibile la totalità, con una durata massima di 4 minuti e 27 secondi a Torreón, Messico.

Dove sarà visibile l’eclissi solare parziale?

La fase parziale dell’eclissi sarà visibile in qualche modo in tutti gli Stati Uniti continentali, con un’eclissi parziale del 99% in aree appena al di fuori del percorso di totalità fino a un’eclissi parziale del 15% molto a Nord/Ovest del percorso.

A che ora inizia l’eclissi?

L’eclissi raggiungerà la terraferma a Mazatlán, Sinaloa, alle 09:51 ora locale (17:51 ora italiana). L’ombra della Luna attraverserà il continente per diverse ore prima di raggiungere il mare vicino alla provincia canadese di Terranova e Labrador alle 17:16 ora locale (21:46 ora italiana).

Cosa succederà durante la totalità?

A seconda di quanto sono tersi i cieli, la totalità potrebbe portare con sé una serie di strani fenomeni. Man mano che l’ombra della Luna si avvicina, ci sarà una significativa diminuzione della temperatura, di solito tra i 5 e i 10 gradi Fahrenheit (2-5°C). Man mano che il terreno si raffredda, le nuvole a bassa quota possono sparire.

Circa 30 secondi prima della totalità, linee ondulate note come bande d’ombra possono apparire sui lati di edifici e veicoli. Solo pochi secondi prima della totalità, guardando verso l’alto (indossando gli occhiali da eclissi) si potrebbero scorgere i “grani di Bailey” intorno al bordo della Luna (gli ultimi raggi di Sole che filtrano attraverso le montagne sulla Luna).

Se i cieli sono tersi, la totalità porterà un muro di oscurità che trasformerà il giorno in crepuscolo. Stelle luminose e pianeti potrebbero essere visibili nel cielo oscurato, mentre un tramonto a 360 gradi potrebbe apparire all’orizzonte. Gli animali potrebbero comportarsi in modo strano, diventando silenziosi e assumendo comportamenti notturni. I colori appariranno diversi, con verdi e blu che spiccano mentre il rosso sembrerà più smorzato. Quando il Sole è completamente eclissato, la sua corona, o atmosfera esterna, è chiaramente visibile dietro la Luna oscura.

Con quale frequenza si verificano le eclissi solari totali?

Le eclissi solari totali non sono rare: avvengono da qualche parte sulla Terra ogni 18 mesi, in media. Tuttavia, è raro che un’eclissi solare totale sia visibile in un’area popolata e ancora più raro che un’eclissi attraversi il Nord America.

L’ultima eclissi solare totale negli Stati Uniti è stata il 21 agosto 2017, con un percorso verso Ovest attraverso 14 Stati dall’Oregon alla Carolina del Sud. Un’eclissi solare totale si verifica nello stesso luogo sulla Terra una volta ogni 366 anni, in media.

