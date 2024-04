Vento forte in Oltrepò Pavese: alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Pasquetta all’insegna del maltempo in Lombardia, così come in tutto il Nord Italia, sferzato da piogge torrenziali, neve in montagna e forte vento. Numerosi disagi oggi in Oltrepò Pavese a causa del vento forte che ha soffiato per buona parte della giornata. Le raffiche, molte violente, hanno provocato la caduta di diversi alberi a Voghera, Codevilla, Rocca de’ Giorgi e Montebello della Battaglia. Nel territorio comunale di Casteggio (Pavia), è caduto su una strada un palo della linea telefonica, con problemi anche alla circolazione.

