Aurora boreale, anche le Dolomiti si tingono di rosa | FOTO

L’aurora boreale che nella notte scorsa si è osservata in molte parti del mondo è stata visibile anche sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige. Il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin ha condiviso sui social molti scatti delle montagne illuminate dalle luci dell’aurora. “L’aurora boreale è ora visibile anche in Alto Adige, a volte anche ad occhio nudo! Uno spettacolo molto raro alle nostre latitudini”, aveva scritto ieri Peterlin sui social.

“Che notte di aurora boreale, la più intensa degli ultimi 20 anni. Soprattutto ieri sera alle 11:30 è stato intenso, poi di nuovo dopo mezzanotte e dalle 3:00 in poi. Il forte bagliore dalle 6:00 in poi non si è più visto a causa della luminosità”, ha spiegato ancora il meteorologo.

