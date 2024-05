Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 30 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Napoli per Giovedì 30 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19°C e i +22°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 6 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 30-40%. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +22°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h sempre provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 40-50%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 30 Maggio a Napoli indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, che diventerà via via più coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti e il vento sarà moderato proveniente da Sud – Sud Ovest. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 6 NO max 6.3 Maestrale 73 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.2 ONO max 4.6 Maestrale 75 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 3 SSO max 3.7 Libeccio 68 % 1011 hPa 9 poche nuvole +22.2° perc. +22° prob. 3 % 10.8 SSO max 10.2 Libeccio 58 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 3 % 16.1 SSO max 16.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 1 % 14.9 SSO max 16 Libeccio 58 % 1011 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 11.2 SSO max 12.9 Libeccio 65 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 9.7 SSO max 12.7 Libeccio 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:33 e tramonta alle ore 20:29

