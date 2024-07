Meteo Martina Franca, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martina Franca si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni del tempo per Martedì 23 Luglio promettono una giornata senza nuvole e con temperature gradevoli.

Mattina

La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +24,6°C alle ore 6:00, che raggiungerà i +30,1°C verso le 10:00. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% e il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 32,3km/h e i 36,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30,8°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque tra i 30km/h e i 33,3km/h.

Sera

Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con una temperatura di circa +24,4°C alle 21:00. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità minore rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca per Martedì 23 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima ideale per godersi le bellezze di questa località pugliese.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.2° perc. +22.3° Assenti 22.2 NNO max 41.9 Maestrale 67 % 1010 hPa 4 poche nuvole +22.2° perc. +22.3° Assenti 32 NNO max 54.5 Maestrale 71 % 1010 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 36.8 NNO max 43.5 Maestrale 64 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +30.3° Assenti 32.3 NNO max 32.3 Maestrale 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +30.8° Assenti 30 NNO max 30.5 Maestrale 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +29.3° Assenti 28.5 NNO max 35.8 Maestrale 39 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 16.8 NNO max 37.7 Maestrale 52 % 1010 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 19 NO max 40.4 Maestrale 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:13 e tramonta alle ore 04:13

