Meteo Molfetta, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Molfetta indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +34°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Molfetta, con temperature in aumento che potranno raggiungere i +34°C. La brezza tesa proveniente da Nord favorirà una leggera diminuzione dell’afa. Anche durante la sera le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +30°C.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Giovedì 18 Luglio sarà una giornata caratterizzata da un clima caldo e soleggiato a Molfetta. Le temperature elevate e la bassa copertura nuvolosa renderanno la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Molfetta, sembra che le condizioni di bel tempo e caldo si manterranno costanti, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia quindi di prestare attenzione all’esposizione al sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29° perc. +29.5° Assenti 9 ONO max 12.3 Maestrale 49 % 1013 hPa 4 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° Assenti 14.7 ONO max 23.9 Maestrale 48 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31° perc. +31.3° Assenti 14.4 ONO max 17.9 Maestrale 42 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 15.2 N max 17.7 Tramontana 43 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +34.6° Assenti 19.8 N max 27.8 Tramontana 56 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +33.3° Assenti 17.3 NNE max 29.4 Grecale 56 % 1013 hPa 19 cielo sereno +29.3° perc. +31.7° Assenti 8 NNO max 15.8 Maestrale 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +29.4° perc. +30.9° Assenti 12.2 ONO max 18.8 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.