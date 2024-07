Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Poggiomarino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a superare i +35°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con qualche nuvola in formazione verso le 15:00. Le temperature massime si registreranno intorno ai +36,4°C alle 11:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio, attestandosi intorno ai +33,7°C alle 16:00.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera diminuzione delle temperature. Verso le 20:00, si potranno registrare valori intorno ai +29,9°C, mentre verso le 23:00 le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Poggiomarino, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Poggiomarino

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° prob. 20 % 6.5 N max 8.9 Tramontana 59 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 6.8 N max 8.6 Tramontana 60 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +27.8° Assenti 7 NE max 10.1 Grecale 46 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +33.5° Assenti 4.6 N max 13.5 Tramontana 31 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.2° perc. +36.5° Assenti 8.7 O max 16.1 Ponente 30 % 1011 hPa 15 poche nuvole +34.5° perc. +34.4° Assenti 14.6 O max 16.6 Ponente 32 % 1011 hPa 18 poche nuvole +31.9° perc. +31.8° Assenti 6.8 ONO max 9.1 Maestrale 38 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.9° perc. +30.1° Assenti 4.6 SSO max 5.8 Libeccio 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:21 e tramonta alle ore 03:21

