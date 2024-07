Meteo Putignano, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano indicano una settimana caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento. Venti provenienti da diverse direzioni accompagneranno le giornate soleggiate, con punte di calore durante le ore centrali. L’umidità varierà leggermente nei diversi momenti della giornata, ma si manterrà su valori accettabili. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dal sole, mantenendo un’adeguata idratazione per affrontare al meglio il clima caldo e estivo di questi giorni a Putignano.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Putignano il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,1°C percepita come +24,6°C. Il vento soffierà a 7,4km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,1°C percepita come +27,9°C con venti a 19,8km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +31,3°C percepiti come +31,9°C con venti a 30,8km/h sempre da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 44%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31,2°C percepita come +32°C con venti a 26,7km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 17:00 la temperatura sarà di +29°C percepita come +29,3°C con venti a 24,3km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 47%.

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +26,4°C percepita come +26,4°C con venti a 23,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 23:00 la temperatura sarà di +25,9°C percepita come +26,1°C con venti a 23,3km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 60%.

Martedì 30 Luglio

Nella notte a Putignano il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,9°C percepita come +26°C. Il vento soffierà a 25,8km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 47,7km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,7°C percepita come +27,4°C con venti a 31,5km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +31,3°C percepiti come +30,7°C con venti a 30,6km/h sempre da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 36%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31°C percepita come +29,8°C con venti a 31,6km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 17:00 la temperatura sarà di +28,9°C percepita come +27,9°C con venti a 25,6km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 31%.

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +25,4°C percepita come +25,2°C con venti a 20,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 23:00 la temperatura sarà di +24,9°C percepita come +24,6°C con venti a 23,3km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 43%.

Mercoledì 31 Luglio

Nella notte a Putignano il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,5°C percepita come +24,1°C. Il vento soffierà a 22km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 41,2km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,1°C percepita come +26,1°C con venti a 20,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +31,2°C percepiti come +29,9°C con venti a 23km/h sempre da Nord. L’umidità sarà del 30%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C percepita come +30°C con venti a 22,1km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 17:00 la temperatura sarà di +28,3°C percepita come +27,7°C con venti a 15,9km/h da Nord. L’umidità salirà al 37%.

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +25,4°C percepita come +25,2°C con venti a 20,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 23:00 la temperatura sarà di +23,1°C percepita come +22,8°C con venti a 7,6km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 48%.

Giovedì 1 Agosto

Nella notte a Putignano il cielo sarà sereno con una temperatura di +23°C percepita come +22,6°C. Il vento soffierà a 6,5km/h proveniente da Nord Ovest con raffiche fino a 8km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27°C percepita come +26,5°C con venti a 3,1km/h provenienti da Sud. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +32°C percepiti come +30,2°C con venti a 6,4km/h sempre da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 23%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C percepita come +30°C con venti a 22,1km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 17:00 la temperatura sarà di +28,3°C percepita come +27,7°C con venti a 15,9km/h da Nord. L’umidità salirà al 37%.

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 19:00 si registrerà una temperatura di +24,5°C percepita come +24,3°C con venti a 9,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 23:00 la temperatura sarà di +23,1°C percepita come +22,8°C con venti a 7,6km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 48%.

In conclusione, la settimana a Putignano si prospetta con giornate soleggiate e temperature elevate, ideali per godersi le vacanze estive. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate calde in programma.

