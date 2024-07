Meteo Vicenza, le previsioni per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vicenza per Lunedì 15 Luglio indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, ci aspettiamo temperature in aumento, con cielo sereno e una leggera brezza che soffierà da Nord Est. Le temperature oscilleranno tra i +24,3°C e i +31,4°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,5°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a rendere la situazione più gradevole, mantenendo l’umidità intorno al 43%.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo resterà sereno con una leggera brezza che soffierà da Nord Est. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C, con un’umidità intorno al 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Vicenza confermano una giornata di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Vicenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 5.4 NNO max 5 Maestrale 68 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 68 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.9 NE max 6.2 Grecale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.5° perc. +31.4° Assenti 5.9 E max 5.2 Levante 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° Assenti 6 ESE max 4.3 Scirocco 43 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +33.1° Assenti 2.7 SE max 3.2 Scirocco 45 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° prob. 5 % 1.7 NE max 3.1 Grecale 60 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° prob. 1 % 5 NO max 4.8 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:57

