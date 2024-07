Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Benevento si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attestano intorno al 0-5%. Le temperature massime raggiungeranno i 39,6°C intorno alle ore centrali del giorno, con una sensazione termica che potrà superare i 38,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 19-31%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013-1017hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i 35°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da Nord Est.

Nel pomeriggio, nonostante un lieve aumento della copertura nuvolosa, il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 39°C, con venti che potranno aumentare leggermente di intensità.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai 25-30°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature molto elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 4.5 N max 5 Tramontana 47 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 2.8 NE max 3.6 Grecale 49 % 1016 hPa 6 cielo sereno +30° perc. +29.1° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 34 % 1017 hPa 9 cielo sereno +37.5° perc. +36.2° Assenti 3.2 SO max 4.9 Libeccio 21 % 1015 hPa 12 cielo sereno +39.6° perc. +38.5° Assenti 18.9 OSO max 12.6 Libeccio 19 % 1013 hPa 15 poche nuvole +37.6° perc. +36.6° Assenti 18.2 O max 14.4 Ponente 22 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.9° perc. +30.8° Assenti 10.5 OSO max 13.8 Libeccio 31 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 3.3 O max 4.6 Ponente 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:27

