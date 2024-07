Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Gioia del Colle prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con temperature in rapida ascesa: si partirà da +26,8°C alle prime ore del giorno per arrivare a +36,8°C verso le ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori intorno ai +35,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 3,3 e i 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +37,6°C, con una percezione di caldo che potrebbe raggiungere i +36,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 76% verso le 16:00, con una diminuzione delle temperature che si stabilizzeranno intorno ai +33,1°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 14,7 km/h.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi completamente, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +26,3°C verso le 23:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 21,3 km/h da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 5.4 O max 7.1 Ponente 44 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.8 NNE max 8 Grecale 45 % 1010 hPa 6 cielo sereno +30.9° perc. +29.7° Assenti 5.7 NE max 8.3 Grecale 31 % 1011 hPa 9 cielo sereno +35.4° perc. +33.7° Assenti 3.2 NNE max 7.3 Grecale 22 % 1011 hPa 12 cielo sereno +37.3° perc. +36.2° Assenti 8.6 E max 13.7 Levante 22 % 1010 hPa 15 nubi sparse +34.3° perc. +33.5° Assenti 13.7 NE max 14.7 Grecale 29 % 1010 hPa 18 nubi sparse +30.4° perc. +30.1° Assenti 12.2 N max 17.1 Tramontana 39 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +27.6° Assenti 11.1 NNO max 15.9 Maestrale 47 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.