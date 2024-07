Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Gravina in Puglia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potranno superare i 38°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i 36°C già nelle prime ore del mattino. Il vento sarà debole e la copertura nuvolosa sarà assente.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori intorno ai 38°C, con vento in intensificazione da nord-est.

La situazione in serata sarà simile, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, ma che si manterranno piuttosto elevate, attorno ai 29-30°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso, con temperature che potrebbero restare sopra i 35°C anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 8 NO max 8.5 Maestrale 37 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +25.4° Assenti 7.1 NO max 7.6 Maestrale 38 % 1013 hPa 7 cielo sereno +32.6° perc. +31° Assenti 7.9 NO max 9.7 Maestrale 25 % 1013 hPa 10 cielo sereno +37.5° perc. +35.3° Assenti 12 NNE max 11.8 Grecale 16 % 1013 hPa 13 cielo sereno +38.2° perc. +36.1° Assenti 27.4 NE max 22.8 Grecale 16 % 1012 hPa 16 poche nuvole +34.8° perc. +33.1° Assenti 17.7 NNE max 17.6 Grecale 22 % 1012 hPa 19 cielo sereno +29.6° perc. +28.5° Assenti 8.4 NNE max 9.1 Grecale 32 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 5.4 NNO max 6.1 Maestrale 37 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:21

