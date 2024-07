Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Pompei indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a superare i +33°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Pompei senza la presenza di nuvole. Le temperature massime si manterranno intorno ai +33-34°C, con una leggera brezza che potrebbe mitigare leggermente il caldo.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +29-30°C. Il vento sarà debole e la umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Pompei si prospetta una giornata estiva tipica, con sole, caldo e cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i +33-34°C durante il primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai +29°C durante le prime ore del giorno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +27.6° Assenti 1.9 NNE max 3.9 Grecale 39 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +26.8° Assenti 2.6 NE max 2.8 Grecale 41 % 1010 hPa 6 cielo sereno +29.1° perc. +28.4° Assenti 1.3 NE max 1.3 Grecale 36 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +31.8° Assenti 6.7 OSO max 5.4 Libeccio 28 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +32.9° Assenti 13.9 OSO max 10.2 Libeccio 34 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +32.7° Assenti 10.8 O max 9.8 Ponente 41 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.1° perc. +31.6° Assenti 8.5 NO max 9.8 Maestrale 43 % 1012 hPa 21 cielo sereno +29.6° perc. +30.1° Assenti 3 N max 4.2 Tramontana 47 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:23 e tramonta alle ore 03:23

