Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Triggiano indicano che lunedì il cielo sarà sereno durante la notte, con temperature intorno ai +26-28°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest. Durante la mattina, poche nuvole e temperature fino a +32,7°C, con vento da Est – Nord Est. Nel pomeriggio, cielo coperto e pioggia, temperature intorno ai +25,4°C e vento forte da Ovest – Sud Ovest. In serata, cielo coperto, temperature stabili e vento da Nord – Nord Ovest. Martedì, notte coperta, mattina con poche nuvole, pomeriggio e sera sereni. Temperature in aumento e vento da Nord Ovest. Mercoledì, notte e mattina serene, temperature in aumento e vento da Nord. Pomeriggio e sera sereni con temperature stabili. Giovedì, notte serena, mattina con cielo sereno, temperature in aumento e vento da Nord Ovest. Durante la mattinata cielo sereno, temperature in aumento e vento da Nord – Nord Ovest.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Triggiano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26-28°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6-10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-68% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14-41%. Le temperature saliranno fino a +32,7°C, ma la temperatura percepita potrà raggiungere anche i +33,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità tra i 6,9km/h e i 12,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 42-61% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, portando a una cielo coperto con una copertura nuvolosa del 84-99%. Le temperature caleranno fino a +25,4°C con una temperatura percepita di +25,8°C a causa della forte pioggia che si abbatterà su Triggiano. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 26,8km/h da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni ammontano a 4.62mm con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 94-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4-29,3°C con un vento che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità tra i 20,8km/h e i 34,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 60% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97-97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26-26,4°C con un vento proveniente da Nord Ovest a una velocità tra i 18,9km/h e i 35km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà, presentando poche nuvole con una copertura del 5-18%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una temperatura percepita di +28°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 36,2km/h da Nord Ovest. L’umidità si abbasserà al 57% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C, con una temperatura percepita di +32,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità tra i 21km/h e i 33km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43-55% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +32-32,3°C con un vento che soffierà da Nord a una velocità tra i 20,9km/h e i 27,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44-45% con una pressione atmosferica costante a 1009-1010hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a +28,6°C con una temperatura percepita di +30,1°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità tra i 15km/h e i 33km/h. L’umidità aumenterà fino al 59% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,8-28,6°C con un vento proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità tra i 13,9km/h e i 30km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47-52% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +28,6-29,9°C con un vento che soffierà da Nord Ovest a una velocità tra i 16,1km/h e i 25,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44-60% con una pressione atmosferica costante a 1009hPa.

Durante la mattinata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C, con una temperatura percepita di +33,9°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità tra i 21km/h e i 24,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 41-53% con una pressione atmosferica costante a 1008-1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +30,4-32,3°C con un vento che soffierà da Nord a una velocità tra i 14,6km/h e i 27,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45-55% con una pressione atmosferica costante a 1007-1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a +27,8-28,9°C con un vento che soffierà da Nord Ovest a una velocità tra i 17,3km/h e i 29,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-58% con una pressione atmosferica costante a 1008-1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’84-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5-27,3°C con un vento proveniente da Nord Ovest a una velocità tra i 16,9km/h e i 28,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà, presentando cielo sereno con una copertura del 0-6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6-26,8°C con un vento che soffierà da Nord Ovest a una velocità tra i 14,3km/h e i 24,3km/h. L’umidità si abbasserà al 62-65% con una pressione atmosferica costante a 1008hPa.

Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0-1%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una temperatura percepita di +31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità tra i 18,3km/h e i 22,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57% con una pressione atmosferica costante a 1009hPa.

