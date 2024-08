Allerta Meteo, il Ciclone imperversa sull’Italia: oltre 20 tornado e piogge alluvionali da Nord a Sud. Altre 24 ore di forte maltempo

MeteoWeb

L’Italia è flagellata dal maltempo più estremo a causa di un violento ciclone che è giunto sul nostro Paese rispettando nel modo più dettagliato possibile le previsioni della vigilia. La tempesta ha provocato un brusco crollo della temperatura, tanto che adesso fa fresco – molto fresco – in tutto il Paese con valori tra 4 e 8°C sotto le medie del periodo. In alcune località del Sud, la colonnina di mercurio nel primo pomeriggio di lunedì è piombata di 15°C più in basso rispetto allo stesso orario del giorno precedente (domenica) e addirittura 21°C più in basso rispetto allo stesso orario di due giorni prima (sabato).

Con questo tipo di tracollo termico, inevitabilmente, si sono formati decine di tornado: almeno 20 trombe d’aria e trombe marine hanno colpito l’Italia da Nord a Sud, flagellando la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, il Lazio, la Liguria, il Veneto, la Romagna e le Marche, prevalentemente nelle zone costiere. Molto più numerosi i downburst, tra cui quello più drammatico che ha affondato una barca a vela di lusso a Palermo provocando il naufragio di 22 persone: purtroppo sette sono morte, seppur soltanto una è stata recuperata. Sono ancora in corso nel relitto, a 50 metri di profondità, le ricerche degli altri sei corpi.

Piogge alluvionali hanno imperversato, e localmente stanno ancora imperversando, da Nord a Sud: sono caduti 122mm di pioggia a Rosolina, nel basso Veneto, e 123mm a Piraino, sulla costa tirrenica del messinese in Sicilia. Questi sono i picchi principali, ma in entrambe le aree tante altre località hanno superato i 100mm. Accumuli importanti anche sull’Appennino tosco/emiliano con 82mm a Sestola (Modena), al Centro Italia con 38mm a Marta sul lago di Bolsena, in Puglia dove abbiamo avuto violenti temporali su tutta la Regione e sono caduti solo oggi 48mm di pioggia a Molfetta, 46mm a Molfetta, 45mm a Bisceglie, 37mm a Fasano.

In Basilicata notevoli i 51mm a Miglionico (Matera), ancora in Sicilia troviamo 85mm a Forza d’Agrò sull’altro versante del messinese, quello jonico, vicino Taormina. Anche a Catania è tornata la pioggia, che ha provocato la momentanea chiusura dell’Aeroporto di Fontanarossa con conseguenti disagi per i passeggeri, dopo che ieri era stato l’Aeroporto di Reggio Calabria a subire ritardi per i problemi causati dal forte vento.

Allerta Meteo per martedì 20 agosto

Quella di martedì 20 agosto sarà un’altra giornata di maltempo estremo in tutt’Italia, con temperature in ulteriore calo, soprattutto al Sud dove sarà la giornata di maltempo più intenso e di fresco anomalo che diventerà a tratti freddo, piombando a dieci gradi centigradi sotto le medie del periodo. Avremo ancora una volta forti temporali all’estremo Sud, nel basso Tirreno, in Sicilia a partire da quella occidentale sin dalle prime ore del mattino (attenzione a Trapani e Palermo, colpite all’alba da fenomeni molto violenti), in estensione nel corso della giornata a tutto il resto della Sicilia e alla Calabria, con forti piogge nel pomeriggio. Sarà un’altra giornata di forte maltempo in Puglia.

Al Centro/Nord, attenzione a Romagna e Marche: piogge alluvionali colpiranno il medio-alto adriatico con oltre 100mm di pioggia al confine tra le due Regioni. I fenomeni più estremi al mattino, con numerosi tornado sul litorale romagnolo.

Allerta Meteo: l’instabilità continuerà anche nei giorni successivi, e la prossima settimana arriva un altro ciclone

Quello in corso non è un evento di maltempo isolato. Siamo ormai diretti a fine agosto e possiamo dire senza paura di sbagliare che stiamo vivendo l’inizio della fine dell’estate. Da mercoledì 21 agosto la situazione tenderà a stabilizzarsi dopo questa forte ondata di maltempo, ma non tornerà il gran caldo nè tantomeno l’Anticiclone. Le temperature risaliranno di qualche grado, ma rimarranno inferiori rispetto alle medie stagionali, quindi fresche. E, seppur con ampie schiarite e cielo prevalentemente sereno, persisteranno nubi sparse con piogge diffuse, in modo particolare nelle coste del medio e basso Adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia) e del basso Tirreno (Calabria, Sicilia e Stretto di Messina).

Nel weekend (sabato 24 e domenica 25 agosto), si accentuerà l’instabilità pomeridiana con forti temporali in tutt’Italia, localmente molto intensi soprattutto al Centro/Sud.

La prossima settimana, un nuovo ciclone analogo a quello attuale dovrebbe attraversare l’Italia tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto. Questa ovviamente è soltanto una tendenza a medio termine, che necessita ancora di ulteriori conferme, ma lo scenario prospettato dagli ultimi modelli è quello di un’altra settimana molto fresca e piovosa. Se davvero fosse così, il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia potrebbero battere ogni record pluviometrico storico per il mese di agosto, archiviando la siccità dei mesi scorsi in piena estate, circostanza clamorosa e inattesa. In Sicilia abbiamo già avuto 9 giorni di pioggia nei primi 19 del mese, e domani sarà il decimo giorno piovoso al 20 di agosto. In base alle prospettive per i prossimi giorni, è molto probabile che la Sicilia concluda agosto con almeno 15 o addirittura 16 giorni di pioggia mensili: se sarà davvero così, non è mai successo prima nella storia della climatologia isolana. Ma anche in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia stiamo assistendo a piogge senza precedenti per questo mese, che al Sud Italia è storicamente ancora estivo.

Importanti indicazioni climatiche sulla stagione

E’ ancora presto ovviamente per trarre bilanci stagionali, ma se davvero la stagione si esaurirà in questo modo, possiamo già dire che abbiamo avuto un periodo di caldo abbastanza intenso (comunque senza alcun eccesso esagerato, nessun record è stato mai neanche impensierito) dal 7-8 luglio fino al 16-17 agosto. Non è stato un caldo mai esagerato nei picchi, ma molto costante per questi 40 giorni sempre tra 4 e 6 gradi sopra le medie del periodo, che non è poco considerando che il periodo è quello già di base più caldo dell’anno.

Però fino al 7-8 luglio la stagione era stata molto fresca; e dopo il 16-17 agosto potrebbe concludersi con altrettanto fresco anomalo. Se davvero sarà così, oltre ad essere un’estate senza aver mai battuto neanche un record storico (e questo è ormai molto probabile), sarà anche stata un’estate cortissima: il caldo è durato poco più di un mese, proprio mentre i catastrofisti del caldo e del cambiamento climatico profetizzano “caldo tropicale per cinque mesi l’anno“. E invece nel 2024 battiamo ogni record pluviometrico (da Nord a Sud, non dimentichiamo che al Nord abbiamo già superato ogni record pluviometrico stagionale e tutti i bacini idrici sono ai massimi storici) e il caldo vero dura poco più di un mese, senza comunque mai avvicinarsi ai record.

Niente male.

