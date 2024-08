Maltempo, forti temporali anche al Sud: grandine grossa nel Salento | FOTO

MeteoWeb

La grandine è stata la protagonista indiscussa del forte maltempo che oggi ha colpito l’Italia. La grandine ha raggiunto grosse dimensioni al Nord, soprattutto in Lombardia ma anche in Toscana ed Emilia Romagna, causando tanti danni. Ma grandine grossa si è verificata anche al Sud, in particolare in Puglia per un violento temporale che ha colpito il basso Salento. I danni maggiori si registrano nella zona compresa tra Matino, Tuglie e Parabita, in provincia di Lecce. Segnaliamo anche 24mm di pioggia caduti a Supersano, località nella stessa zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

