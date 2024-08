Meteo Bari, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bari per Giovedì 29 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata, raggiungendo il suo picco intorno alle ore 10 con il 74% di nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,1°C e i +30,3°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, intorno alle 16:00 è prevista una breve precipitazione leggera, che porterà una leggera diminuzione delle temperature. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che potranno raggiungere i 25km/h provenienti da direzione Nord – Nord Est.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +28°C. Il vento sarà ancora presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,8km/h provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Bari indicano una giornata con alternanza di nuvole e schiarite, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, ma la presenza del vento potrà rendere la sensazione termica più gradevole. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +28.8° Assenti 12.4 NO max 18.3 Maestrale 64 % 1015 hPa 4 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 13.5 ONO max 19.2 Maestrale 64 % 1015 hPa 7 nubi sparse +27.7° perc. +29° prob. 10 % 12.2 NO max 16.8 Maestrale 60 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.6° perc. +30.5° prob. 10 % 12.2 NNO max 17 Maestrale 50 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +32.9° prob. 3 % 19.8 N max 22.2 Tramontana 58 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +28.9° perc. +31.8° 0.24 mm 19.9 NNE max 25 Grecale 66 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +30.2° prob. 33 % 10.8 NO max 15.5 Maestrale 68 % 1015 hPa 22 poche nuvole +27.9° perc. +29.8° prob. 24 % 16.6 ONO max 24.9 Maestrale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:25

