Meteo Benevento, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Benevento prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni moderate. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33,8°C nel tardo mattino, mentre scenderà a 22,8°C nel pomeriggio a causa delle piogge.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino.

Al risveglio, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26,6°C alle 07:00 e i 29,2°C alle 08:00. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da nord-est.

Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature continueranno a salire, arrivando a 31,3°C alle 09:00 e a 32,9°C alle 10:00. Il vento sarà debole proveniente da nord-nord-ovest.

Nel primo pomeriggio, precisamente alle 13:00, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature scenderanno a 30,8°C a causa delle precipitazioni. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da est-nord-est.

Nel tardo pomeriggio, tra le 16:00 e le 17:00, le piogge si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C con venti provenienti da sud-sud-est.

In serata, le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 21,8°C alle 19:00 e a 21,4°C alle 20:00. Il vento sarà debole proveniente da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata con cielo variabile, con cielo sereno al mattino e piogge moderate nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di munirsi di un ombrello in caso di necessità. Resta aggiornato sulle condizioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° prob. 66 % 3.3 NE max 5 Grecale 78 % 1017 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 3.2 NE max 4.1 Grecale 74 % 1017 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 3.3 ENE max 4.7 Grecale 62 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +30.8° Assenti 1.6 NNO max 5.2 Maestrale 36 % 1017 hPa 12 poche nuvole +33.4° perc. +32.5° Assenti 5.3 O max 9.8 Ponente 30 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +22.8° perc. +23.3° 1.68 mm 4.7 SSO max 8.6 Libeccio 81 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 75 % 0.9 OSO max 2.4 Libeccio 78 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 46 % 2.2 N max 2.9 Tramontana 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.