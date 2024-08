Meteo Boscoreale, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Boscoreale si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27-28°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni, mantenendo la velocità intorno ai 1-5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43-47%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo ancora coperto e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +31-32°C. La brezza leggera continuerà a soffiare mantenendo stabili le condizioni di vento e umidità.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite che porteranno la copertura nuvolosa intorno al 67-80%. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 7-15 km/h provenienti principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 41-43%, mentre la pressione atmosferica subirà una leggera diminuzione fino a 1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa intorno al 77-100%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +28-30°C. La brezza leggera proveniente da Ovest manterrà stabili le condizioni di vento e umidità, con valori intorno al 4-9 km/h e al 42-43% rispettivamente. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Boscoreale indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +32°C durante le ore centrali, per poi calare leggermente in serata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni manterrà stabili le condizioni di vento e umidità. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +28.2° perc. +28.2° Assenti 4.5 ENE max 5.9 Grecale 45 % 1014 hPa 3 cielo coperto +27.1° perc. +27.2° Assenti 1.7 SSE max 3.1 Scirocco 45 % 1013 hPa 6 cielo coperto +27.6° perc. +27.7° Assenti 1 ONO max 3.6 Maestrale 46 % 1014 hPa 9 cielo coperto +31.2° perc. +30.6° Assenti 6.3 O max 5.8 Ponente 36 % 1014 hPa 12 cielo coperto +32.2° perc. +32.2° Assenti 13.7 OSO max 12.4 Libeccio 38 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +31.6° Assenti 12.7 O max 13.9 Ponente 42 % 1011 hPa 18 nubi sparse +30.6° perc. +30.6° Assenti 6.8 NO max 9 Maestrale 42 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.9° perc. +29.6° Assenti 1.4 O max 3.1 Ponente 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:30

