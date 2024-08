Meteo Cesenatico, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Cesenatico prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 27-28°C nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C. La velocità del vento sarà abbastanza contenuta, con brezze leggere che soffieranno principalmente da est.

Al mattino, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa intorno al 16-74%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 27°C verso le ore 10:00. Il vento sarà sempre leggero, con direzione prevalente da est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C, con vento che potrebbe intensificarsi leggermente, ma sempre con caratteristiche di brezza leggera.

In serata, le nubi saranno ancora presenti, con una copertura nuvolosa intorno al 38-65%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai 24-25°C. Il vento sarà ancora leggero, con direzione variabile tra sud e est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 22 Agosto a Cesenatico indicano una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono simili anche per i prossimi giorni, con cielo variabilmente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Cesenatico

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 1.4 ESE max 8.6 Scirocco 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 2.3 E max 9.2 Levante 71 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25° perc. +25.3° Assenti 3.6 ENE max 8.4 Grecale 67 % 1013 hPa 9 nubi sparse +27.1° perc. +28.2° Assenti 12.2 E max 10.5 Levante 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +27.7° perc. +28.7° Assenti 14.5 ENE max 11.4 Grecale 57 % 1013 hPa 15 cielo sereno +27.3° perc. +28.1° Assenti 17.9 E max 17.7 Levante 56 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 11.7 ESE max 15.6 Scirocco 63 % 1012 hPa 21 nubi sparse +24.8° perc. +25.1° Assenti 5.4 S max 7 Ostro 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:59

