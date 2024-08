Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Conversano prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e poche nuvole nel corso della giornata.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, raggiungendo i +28,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 8,6km/h.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +31°C e una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +31,6°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con una velocità che potrà raggiungere i 13,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare al 23%. Le temperature massime si attesteranno sui +31,6°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +32°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con raffiche che potranno raggiungere i 16km/h.

In serata, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +28,3°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 20,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano per Giovedì 8 Agosto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature estive e venti di brezza leggera. È consigliabile prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma senza rischio di precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3 NNE max 4.8 Grecale 56 % 1011 hPa 4 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.5 O max 5.5 Ponente 56 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +30° Assenti 9.4 NO max 10.3 Maestrale 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +32° Assenti 15.2 N max 13.2 Tramontana 42 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +31.9° prob. 2 % 19.7 NNE max 20.1 Grecale 45 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +30.5° prob. 17 % 3.6 O max 7.4 Ponente 49 % 1011 hPa 19 cielo coperto +28° perc. +28.9° prob. 8 % 15.4 ONO max 24.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.7° perc. +28° Assenti 9.6 NNO max 14.1 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 19:55

