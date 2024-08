Meteo Monopoli, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli indicano piogge moderate lunedì, seguite da piogge leggere martedì. Da mercoledì in poi, ci attendiamo condizioni di bel tempo con cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +25-28°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Monopoli, il cielo sarà parzialmente coperto con una probabilità di pioggia del 84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a 7,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature oscilleranno intorno ai +24,6°C con venti provenienti dal Sud Ovest a 11,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le piogge continueranno a essere moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,9°C con venti provenienti dall’Ovest – Nord Ovest a 14km/h.

Sera: In serata il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +23,5°C. I venti soffieranno dal Nord Ovest a 10,7km/h con una probabilità del 95% di piogge leggere.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Monopoli sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 8,8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +24,6°C con venti provenienti dal Nord a 11,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con venti provenienti dal Nord a 11,7km/h.

Sera: In serata il cielo sarà coperto al 95% con temperature intorno ai +25,9°C. I venti soffieranno dal Nord – Nord Ovest a 21,4km/h con una probabilità del 34% di piogge leggere.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Monopoli il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 9,1km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 33%. Le temperature oscilleranno intorno ai +24,3°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 10km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C con venti provenienti dal Nord – Nord Est a 13,3km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 5% con temperature intorno ai +27,5°C. I venti soffieranno dal Nord a 16,5km/h con una probabilità del 1% di precipitazioni.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Monopoli il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 20,8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai +27°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 30,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C con venti provenienti dal Nord Ovest a 29,4km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +28,3°C. I venti soffieranno dal Nord – Nord Ovest a 27,7km/h.

