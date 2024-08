Meteo Putignano, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Putignano prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +28°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche nuvola sporadica, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si manterranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza che potrà rendere più piacevole la permanenza all’aperto.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni atmosferici significativi. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, garantendo una piacevole serata all’aperto.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi, ideali per godersi le bellezze del territorio. Non sono previste variazioni significative nel breve termine, con un clima caldo e asciutto che accompagnerà residenti e turisti nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 13.7 NNO max 23.7 Maestrale 78 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 17.3 NNO max 30 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 21.2 NNO max 25.8 Maestrale 66 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28° perc. +29° Assenti 23 NNO max 21.4 Maestrale 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +29.1° Assenti 20.6 N max 17.5 Tramontana 48 % 1011 hPa 16 poche nuvole +26.9° perc. +27.6° Assenti 17.1 N max 18.5 Tramontana 54 % 1011 hPa 19 poche nuvole +24.3° perc. +24.5° Assenti 12.3 N max 21.7 Tramontana 66 % 1012 hPa 22 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° Assenti 10 NNO max 15 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:35

