Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Santeramo in Colle si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +32,5°C durante il primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 33km/h provenienti da nord. L’umidità si manterrà intorno al 25%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017hPa.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +31,8°C verso le 10:00. Il vento soffierà da nord con intensità fino a 30,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno senza nuvole, e le temperature massime si registreranno intorno ai +32,5°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord con raffiche fino a 31,2km/h. L’umidità si manterrà bassa intorno al 25%.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +26,1°C verso le 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da nord con raffiche fino a 37,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Il vento moderato proveniente da nord contribuirà a mantenere l’umidità bassa e il clima piacevolmente asciutto. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 12.6 NO max 25.6 Maestrale 54 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 16.5 NNO max 38.2 Maestrale 46 % 1016 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +27.9° Assenti 23.2 N max 29.8 Tramontana 31 % 1017 hPa 10 poche nuvole +31.8° perc. +30.3° Assenti 24.9 N max 30.4 Tramontana 27 % 1018 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +30.8° Assenti 24.9 N max 31.2 Tramontana 25 % 1017 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +29.8° Assenti 23.2 N max 30.2 Tramontana 25 % 1016 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +26.8° Assenti 16.5 N max 29.9 Tramontana 38 % 1017 hPa 22 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 20.1 N max 42.7 Tramontana 50 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 19:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.