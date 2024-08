Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano variazioni significative nelle condizioni climatiche. Si prevedono cieli coperti, nubi sparse e sereno alternati durante la settimana. Le temperature oscilleranno tra i 23,5°C e i 33,1°C, con sensazioni termiche leggermente diverse. I venti varieranno in intensità e provenienza, con possibilità di precipitazioni in alcune serate. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni per adattare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5°C, con una sensazione termica di 24,4°C. Il vento soffierà a 17,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 36,9km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature saliranno fino a 26,1°C, con una sensazione termica di 26,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 22,3km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature raggiungeranno i 32,6°C, con una sensazione termica di 30,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 19,8km/h da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno sui 27°C, con una sensazione termica di 27°C. Il vento soffierà a 9,7km/h proveniente da Nord. C’è una probabilità dell’8% di precipitazioni, con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C, con una sensazione termica di 23,6°C. Il vento soffierà a 8,4km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a 25,3°C, con una sensazione termica di 25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 72%. Le temperature raggiungeranno i 33,1°C, con una sensazione termica di 31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,4km/h da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: In serata si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui 26,8°C, con una sensazione termica di 26,9°C. Il vento soffierà a 9,8km/h proveniente da Ovest. C’è una probabilità del 34% di precipitazioni, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C, con una sensazione termica di 23,6°C. Il vento soffierà a 12,3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 23km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 28,7°C, con una sensazione termica di 28,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,4km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i 32,8°C, con una sensazione termica di 31,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,1km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si attesteranno sui 24,2°C, con una sensazione termica di 24°C. Il vento soffierà a 11,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. C’è una probabilità del 19% di precipitazioni, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,7°C, con una sensazione termica di 22,6°C. Il vento soffierà a 10,1km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 21,4km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature saliranno fino a 29,4°C, con una sensazione termica di 28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,2km/h da Nord. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature raggiungeranno i 27,6°C, con una sensazione termica di 27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,8km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si attesteranno sui 23,7°C, con una sensazione termica di 23,6°C. Il vento soffierà a 11,1km/h proveniente da Nord Ovest. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per Santeramo in Colle, si prospettano giornate con variazioni climatiche significative. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni, soprattutto nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

