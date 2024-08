Meteo Triggiano, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Triggiano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 15km/h e i 26km/h.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza che contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel corso della mattina e del primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà pari al 0%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 31°C intorno alle ore 12:00. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno superare i 25km/h.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno stabili intorno ai 30-31°C e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In serata, la situazione meteorologica non subirà cambiamenti rilevanti. Il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso le ore 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-29°C e il vento soffierà con intensità tra i 23km/h e i 33km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° prob. 25 % 15.4 NO max 29.4 Maestrale 48 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° prob. 19 % 14.3 ONO max 23.4 Maestrale 54 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.9° perc. +29° prob. 16 % 15.7 NO max 23.1 Maestrale 45 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31.5° prob. 7 % 19.7 NNO max 26.1 Maestrale 47 % 1013 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +31.3° Assenti 18.3 N max 24.6 Tramontana 42 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +30.4° Assenti 14.9 N max 21.6 Tramontana 41 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.6° perc. +29.2° Assenti 15.6 NNO max 30 Maestrale 51 % 1014 hPa 22 nubi sparse +28.7° perc. +28.8° Assenti 11.3 NO max 26.4 Maestrale 46 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:22

