Meteo Udine, le previsioni per domani martedì 27 agosto

Martedì 27 Agosto a Udine si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 11,6km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 29,8°C intorno alle ore 09:00. La copertura nuvolosa sarà sempre al 100% con vento che si attesterà intorno ai 8km/h proveniente da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con la presenza di nubi sparse e una probabilità di pioggia del 4% intorno alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 33°C con una leggera brezza proveniente da Est.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 24% intorno alle 19:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 22,8°C con vento proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, per Martedì 27 Agosto a Udine ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature elevate e la presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° prob. 42 % 11.6 NNE max 15.5 Grecale 61 % 1015 hPa 3 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 12.1 NNE max 17.2 Grecale 64 % 1015 hPa 6 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° prob. 8 % 10.3 NNE max 16.8 Grecale 62 % 1016 hPa 9 cielo coperto +29.8° perc. +29.7° Assenti 8 ENE max 11.3 Grecale 42 % 1016 hPa 12 cielo coperto +33° perc. +32.6° Assenti 9.7 E max 14 Levante 34 % 1015 hPa 15 nubi sparse +33° perc. +32.5° prob. 8 % 8.7 E max 9.7 Levante 33 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 8 % 8.5 ENE max 8.7 Grecale 57 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.8° perc. +22.9° prob. 28 % 10.9 NNE max 11.3 Grecale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:49

