Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bacoli per Lunedì 12 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 28-29°C. La copertura nuvolosa sarà pari al 0% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con il sole che continuerà a splendere e le temperature che raggiungeranno valori intorno ai 32°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 10-12km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud.

Nel pomeriggio, il termometro potrà toccare punte di 33-34°C, mantenendo il cielo sereno e la copertura nuvolosa al minimo. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere più sopportabile il caldo estivo.

In serata, le temperature si attesteranno intorno ai 31-32°C, con condizioni di bel tempo che favoriranno una piacevole serata all’aperto. Il vento proveniente da Ovest sarà ancora presente, ma senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature elevate. Chiunque decida di trascorrere del tempo all’aria aperta potrà godere di condizioni climatiche favorevoli. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.5° perc. +31.3° Assenti 7.1 SO max 8.7 Libeccio 68 % 1014 hPa 3 cielo sereno +28° perc. +30.7° Assenti 4.3 SSE max 6.1 Scirocco 70 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.3° perc. +30.8° Assenti 10.7 SSE max 10.5 Scirocco 67 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +32° Assenti 11 S max 10.4 Ostro 65 % 1014 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +32.9° Assenti 13.7 SO max 13.2 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +33.3° Assenti 16.2 O max 18.8 Ponente 66 % 1012 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +32.4° Assenti 11 ONO max 15.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +31.7° Assenti 9.2 O max 10.8 Ponente 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.