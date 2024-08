Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Giovedì 22 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +29,3°C alle 08:00, percepita come +29,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 7,6km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 11:00 si potranno raggiungere i +33,9°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est a 7,5km/h. L’umidità diminuirà al 28% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche nuvola in arrivo verso sera. Alle 15:00 si registrerà una temperatura di +35,1°C, percepita come +34,1°C, con una copertura nuvolosa del 12%. Il vento sarà da Nord Est a 2,5km/h. L’umidità salirà leggermente al 26% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1010hPa.

Verso sera, le nuvole aumenteranno leggermente con una copertura del 22% alle 17:00, quando la temperatura scenderà a +31°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord – Nord Ovest a 5,3km/h. L’umidità salirà al 45% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Infine, in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 28% alle 21:00, quando la temperatura si attesterà sui +25,5°C. Il vento sarà sempre da Nord Est a 5,2km/h. L’umidità aumenterà al 62% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento delle temperature. Nel pomeriggio sono attese temperature elevate, con qualche nuvola in arrivo. Verso sera le nuvole aumenteranno leggermente, ma senza precipitazioni in vista. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23° prob. 6 % 3.8 NE max 4.8 Grecale 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° prob. 9 % 4.4 NNE max 4.7 Grecale 81 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° prob. 2 % 5.3 NE max 6.7 Grecale 67 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +30.6° Assenti 8.5 NE max 9.3 Grecale 37 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.9° perc. +33.8° Assenti 7 ENE max 6.9 Grecale 26 % 1011 hPa 15 poche nuvole +35.1° perc. +34.1° Assenti 2.5 NE max 8.4 Grecale 26 % 1010 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +28.8° Assenti 3.9 N max 8 Tramontana 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° Assenti 5.2 NE max 5.7 Grecale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:45

