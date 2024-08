Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Lunedì 26 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con poche nuvole e una percentuale intorno al 12%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +32,9°C verso le 08:00, con una percezione di caldo intorno ai +31,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno intorno ai +37,6°C verso le 12:00, con una percezione di caldo intorno ai +35,4°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Nord, con raffiche fino a 9,4km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento sarà ancora presente, seppur leggero, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Benevento sarà caratterizzato da un cielo coperto per l’intera giornata, con temperature elevate che potranno superare i +37°C nelle ore centrali. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature elevate e cielo nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 3.6 NE max 4.3 Grecale 57 % 1013 hPa 3 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 2.5 NNE max 3.7 Grecale 60 % 1013 hPa 6 nubi sparse +27.3° perc. +27.5° Assenti 1.3 NNO max 2.3 Maestrale 47 % 1013 hPa 9 nubi sparse +34.9° perc. +33.4° Assenti 2.7 N max 9.6 Tramontana 24 % 1012 hPa 12 nubi sparse +37.6° perc. +35.4° Assenti 6.8 N max 9.4 Tramontana 16 % 1010 hPa 15 cielo coperto +35.8° perc. +34.4° prob. 11 % 12.6 N max 13.3 Tramontana 23 % 1010 hPa 18 cielo coperto +28.2° perc. +28.2° prob. 7 % 5.1 NNO max 6.7 Maestrale 44 % 1011 hPa 21 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.3 NE max 5.6 Grecale 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.