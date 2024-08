Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bitonto per Lunedì 12 Agosto prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di 33,1°C intorno alle ore 13:00.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord con intensità variabile tra i 7km/h e i 11,6km/h, mentre nel pomeriggio tenderà a diminuire leggermente, mantenendosi comunque a livelli di brezza leggera. Le raffiche di vento saranno assenti, e la direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Est.

L’umidità si attesterà intorno al 36% durante il primo pomeriggio, per poi aumentare leggermente nel corso della giornata fino al 50% in serata. Le precipitazioni saranno assenti, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Lunedì 12 Agosto sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del bel tempo e delle temperature estive. Per i prossimi giorni a Bitonto, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, con cielo sereno e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +28.4° Assenti 5.1 NO max 8 Maestrale 55 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 7.7 O max 9.4 Ponente 51 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.3° perc. +29.3° Assenti 8.8 NO max 9.6 Maestrale 44 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.9° perc. +31.6° Assenti 9.8 NNE max 7 Grecale 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.1° perc. +33.1° Assenti 14.3 NE max 10.5 Grecale 36 % 1012 hPa 16 cielo sereno +32° perc. +32.4° Assenti 11.6 NNE max 11.1 Grecale 40 % 1011 hPa 19 cielo sereno +30.2° perc. +30.8° Assenti 1.6 E max 2.4 Levante 46 % 1011 hPa 22 cielo sereno +29.4° perc. +29.8° Assenti 4.5 NNO max 6.3 Maestrale 47 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 19:52

