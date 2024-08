Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Casoria indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità intorno ai 5,8 km/h e una temperatura che raggiungerà i +29,4°C con una percezione di calore di +30,4°C.

Nel pomeriggio, il vento si sposterà verso Sud Ovest con intensità fino a 7,3 km/h. Le temperature aumenteranno, con punte di +32,4°C e una percezione di calore di +33,5°C.

In serata, il vento ruoterà verso Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 5,6 km/h. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +27,8°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casoria indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 9 % 0.8 N max 3.2 Tramontana 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 12 % 3 NE max 4 Grecale 69 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 5 % 4.2 NE max 6.2 Grecale 62 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +31.7° prob. 4 % 3.8 SSO max 5.5 Libeccio 47 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +33.5° prob. 4 % 15.1 SO max 11.8 Libeccio 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +32.6° Assenti 17.1 O max 15.2 Ponente 52 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.2° Assenti 9.4 ONO max 10.7 Maestrale 61 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +29.4° Assenti 5.4 NO max 5.6 Maestrale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:47

