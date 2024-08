Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Cesenatico mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4-6%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 7-8 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con poche nubi sparse che si faranno sempre più presenti nel cielo. Le temperature saliranno fino a toccare i +32°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa intorno al 98-99%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con il vento che perderà un po’ di intensità provenendo da Sud – Sud Est.

In generale, la giornata di Domenica 11 Agosto a Cesenatico si preannuncia piuttosto calda e umida, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alle temperature in costante aumento.

Per quanto riguarda le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cesenatico, sembra che la tendenza sia quella di mantenere condizioni simili, con temperature elevate e un cielo che alternerà momenti di sereno a momenti più nuvolosi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.7 SO max 3.6 Libeccio 61 % 1018 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 5.4 OSO max 5.7 Libeccio 58 % 1018 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 7.5 O max 7.5 Ponente 52 % 1019 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +31.6° Assenti 8.1 NNE max 6.4 Grecale 44 % 1018 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +33.7° Assenti 13.8 ENE max 10.4 Grecale 45 % 1017 hPa 15 nubi sparse +32° perc. +33.2° Assenti 12.6 E max 11.6 Levante 45 % 1015 hPa 18 nubi sparse +29.4° perc. +30.7° Assenti 10.5 ESE max 13.1 Scirocco 54 % 1014 hPa 21 cielo coperto +28.2° perc. +29° Assenti 5.8 S max 6.1 Ostro 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:17

